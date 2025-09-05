Бывший СССР
Пленный из ВСУ назвал причину продолжения принудительной мобилизации на Украине

Пленный из ВСУ Егоров: На Украине продолжается мобилизация из-за огромных потерь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Егоров сообщил, что Украина на поле боя несет огромные потери, и именно из-за этого в стране продолжается принудительная мобилизация. Слова солдата приводит Министерство обороны России.

«Я даже знаю некоторые кладбища, там у кладбища есть свои ограничения. Сейчас уже ограничения сняли и так дальше хоронят и хоронят», — поделился Егоров.

Кроме того, по словам военнослужащего, командование не говорило солдатам, где они находятся — их просто привезли на позиции и посадили в окопы. Егоров рассказал, что он вылез оттуда и пошел вдоль посадки. «Впереди услышал выстрелы, спустился через долину, пошел по тропинке и вышел на ваших [ВС РФ] ребят», — поделился мужчина.

Его взяли в плен. Теперь он призывает сослуживцев сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

Ранее российский офицер рассказал, что большинство пленных солдат ВСУ — насильно мобилизованные.

