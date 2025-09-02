Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 2 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Российский офицер описал портрет среднестатистического пленного украинца

Офицер Еж: Большинство пленных солдат ВСУ — насильно мобилизованные
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Большинство пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были насильно мобилизованы. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» начальник службы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) танкового батальона Вооруженных сил (ВС) России с позывным Еж.

«Честно скажу: в плен враг идти не стремится, как принято говорить. По сравнению с 2022 годом ситуация почти не изменилась. А вот качество личного состава у ВСУ просело серьезно», — заявил офицер.

Еж также описал портрет среднестатистического пленного украинца. По его словам, это «обычный работяга», которого насильно мобилизовали прямо на работе и отправили на фронт, после чего через несколько недель он оказался в российском плену.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Костышак сообщил, что был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Он объяснил, почему отказался воевать за киевскую элиту, назвав ее представителей «петухами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Моя месть украинской власти». Подозреваемый в расправе над Парубием объяснил свои мотивы и попросился в Россию

    Россияне рассказали о неожиданных находках в телефоне партнера

    В России священники с мощами проклявшего СССР патриарха облили площадь Ленина святой водой

    В Госдуме призвали проверить страстные поцелуи Крида на концерте 12+

    Стало известно о новой схеме мошенничества

    Путин предложил Фицо остановить поставки газа на Украину

    Мантуров рассказал о проектах России и Китая в космосе

    Россиянам старше 40 лет дали спортивный совет

    Стала известна тема «захватывающего» заявления Трампа

    Россиянка выиграла 4,3 миллиона рублей в лотерее благодаря астрологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости