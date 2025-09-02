Российский офицер описал портрет среднестатистического пленного украинца

Офицер Еж: Большинство пленных солдат ВСУ — насильно мобилизованные

Большинство пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) были насильно мобилизованы. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» начальник службы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) танкового батальона Вооруженных сил (ВС) России с позывным Еж.

«Честно скажу: в плен враг идти не стремится, как принято говорить. По сравнению с 2022 годом ситуация почти не изменилась. А вот качество личного состава у ВСУ просело серьезно», — заявил офицер.

Еж также описал портрет среднестатистического пленного украинца. По его словам, это «обычный работяга», которого насильно мобилизовали прямо на работе и отправили на фронт, после чего через несколько недель он оказался в российском плену.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Костышак сообщил, что был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Он объяснил, почему отказался воевать за киевскую элиту, назвав ее представителей «петухами».