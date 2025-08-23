РИА Новости: Пленный боец ВСУ Костышак рассказал, что отказался воевать за элиту

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Костышак был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако отказался воевать за киевскую элиту. Об этом украинский солдат рассказал в беседе с РИА Новости.

«Воевать за этих "петухов", что ходят по Киеву, разъезжают, бухают по кабакам... за них воевать я не собирался (...) Я бы их всех на войну отправил. И их детей. Чтобы хотя бы недельку побыли на "нуле", узнали, что это такое», — объяснил Костышак свой отказ воевать.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Зверковский рассказал, что его бросили на передовую, несмотря на разную длину ног и специальность водителя.