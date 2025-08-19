Бывший СССР
Пленный боец ВСУ рассказал об отправке на фронт с разной длиной ног

Пленный боец ВСУ Зверковский: Кинули на передовую с разной длиной ног
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Зверковский рассказал, что его бросили на передовую, несмотря на разную длину ног и специальность водителя. Фрагмент его интервью о мобилизации несмотря на инвалидность публикует RT.

«Разница длины ног три сантиметра. Я же непригодный, думал, меня на ноль не кинут. Нагрузок мне вообще нельзя. (...) [В итоге] пять [сослуживцев] погибли, я и еще один товарищ остались», — рассказал экс-военный.

Он добавил, что сложил оружие после того, как их позиции окружили.

Ранее в Харькове участковый инсценировал задержание своего друга, когда тот проходил военно-врачебную комиссию перед мобилизацией в ВСУ. По сообщению очевидцев, мужчина зашел в кабинет сдачи анализов и сказал медикам, что один из военнообязанных задержан за мошенничество, в связи с чем он должен пройти в отдел полиции.

