На Украине полицейский спас друга от мобилизации и попал под суд

В Харькове полицейского осудили за инсценировку ареста друга

В Харькове участковый инсценировал задержание своего друга, когда тот проходил военно-врачебную комиссию перед мобилизацией. Когда обман вскрылся, полицейского задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Уточняется, что это произошло в августе 2024 года. Обвиняемый, надев форму Национальной полиции Украины, зашел в кабинет сдачи анализов и сказал медикам, что один из военнообязанных задержан за мошенничество, в связи с чем он должен пройти в отдел полиции. После этого он увел друга.

Полицейский в ходе разбирательства признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком.

