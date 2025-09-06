Россия
05:35, 6 сентября 2025

Раскрыты потери ВСУ за прошедшие сутки

ВСУ за прошедшие сутки потеряли около 1,4 тысячи солдат в зоне спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские группировки войск, действующие в зоне специальной военной операции (СВО), за прошедшие сутки поразили порядка 1 390 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили начальники пресс-центров группировок, пишет ТАСС.

Так, потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки «Центр» составили до 435 военнослужащих. В зоне «Запада» ВСУ потеряли до 255 солдат, а в зоне «Южной» группировки — свыше 260.

Группировка «Север» поразила более 175 военнослужащих ВСУ. Как сообщили начальники пресс-центров группировок «Днепр» и «Восток», ранеными и убитыми ВСУ потеряли около 55 и 210 бойцов соответственно

Ранее попавший в плен боец ВСУ Владимир Егоров рассказал, что Украина на поле боя несет огромные потери. По его словам, именно из-за этого в стране продолжается принудительная мобилизация.

