На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Это следует из данных, представленных на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Тревога на территории страны звучит примерно с 05:55 по московскому времени воскресенья, 7 сентября.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября российские войска выпустили более 1300 дронов по объектам Украины. По его словам, удары были нанесены по 14 областям государства.

2 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по порту в Измаиле Одесской области. Отмечается, что этот объект является важным логистическим узлом Украины.