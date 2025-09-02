Бывший СССР
12:13, 2 сентября 2025Бывший СССР

Значение ночных ударов России по Украине объяснили

Shot: Порт в Измаиле в Одесской области является важным логистическим узлом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Порт в Измаиле Одесской области, по которому Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар в ночь на 2 сентября, является важным логистическим узлом Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Это важный логистический узел, через который поставляют западную военную помощь для ВСУ», — сказано в публикации.

По информации канала, удары были нанесены по складам и погрузочно-разгрузочным терминалам.

20 августа российские войска также произвели атаку на порт в Измаиле. После атаки было уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом, а также поврежден нефтехимический танкер Excellion.

