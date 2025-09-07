Названа причина смерти известного российского писателя-фантаста

ТАСС: Причиной смерти писателя-фантаста Головачева стал инсульт

Причиной смерти известного российского писателя-фантаста Василия Головачева стал инсульт, ее в беседе с ТАСС назвала вдова автора Зоя Головачева.

Она рассказала, что ее супруг болел, к нему на дом недавно вызывали кардиолога, который указал на плохие анализы. Неделю назад писателя госпитализировали, ему давали сильные препараты.

«Вчера я была у него, сегодня его должна была забрать домой, но мне позвонили, сказали, что ему хуже, а после перезвонили и сообщили, что он умер из-за инсульта в реанимации», — сообщила вдова. Она добавила, что сможет забрать тело мужа домой 8 сентября.

Головачев умер 7 сентября в реанимации в возрасте 77 лет. Председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов рассказал, что в последние годы жизни писатель сильно болел.

