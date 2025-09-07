Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:12, 7 сентября 2025Культура

Названа причина смерти известного российского писателя-фантаста

ТАСС: Причиной смерти писателя-фантаста Головачева стал инсульт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Головачев

Василий Головачев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Причиной смерти известного российского писателя-фантаста Василия Головачева стал инсульт, ее в беседе с ТАСС назвала вдова автора Зоя Головачева.

Она рассказала, что ее супруг болел, к нему на дом недавно вызывали кардиолога, который указал на плохие анализы. Неделю назад писателя госпитализировали, ему давали сильные препараты.

«Вчера я была у него, сегодня его должна была забрать домой, но мне позвонили, сказали, что ему хуже, а после перезвонили и сообщили, что он умер из-за инсульта в реанимации», — сообщила вдова. Она добавила, что сможет забрать тело мужа домой 8 сентября.

Головачев умер 7 сентября в реанимации в возрасте 77 лет. Председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов рассказал, что в последние годы жизни писатель сильно болел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

    Российское посольство заявило о русофобии в Бельгии

    Трамп выступил с последним предупреждением к ХАМАС

    Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

    Названа причина смерти известного российского писателя-фантаста

    Опубликован список доступных при ограничении интернета сервисов

    Среди пострадавших от удара ВСУ по парку в Донецке оказались дети

    В ЕС раскрыли быстрый способ сместить Зеленского с поста президента

    Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

    Володин указал на важную роль Путина в сложные для России времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости