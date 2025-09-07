Культура
20:30, 7 сентября 2025

Умер культовый российский писатель-фантаст

Писатель-фантаст Василий Головачев умер в возрасте 77 лет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В возрасте 77 лет умер культовый советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом говорится на странице портала «ФантЛаб».

Сообщается, что Головачев умер 7 сентября в реанимации.

В разговоре с aif.ru председатель Совета по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России Евгений Харитонов рассказал, что в последние годы жизни писатель сильно болел.

В частности, заявил Харитонов, Головачев перенес несколько инсультов. Кроме того, добавил председатель совета, у фантаста были проблемы с суставами, из-за чего он с трудом передвигался.

При этом, по словам Харитонова, Головачев продолжал посещать мероприятия, связанные с фантастической литературой. «Оставался в строю и до последнего момента он был бодр, продолжал работать над новыми книгами», — заключил он.

Головачев начал свою карьеру в 1960-х в издательстве «Молодая гвардия». Он написал более 100 романов и повестей и около 60 рассказов. Наиболее известные его произведения — романы «Смерш-2», «Черный человек» и «Реликт». Писатель стал лауреатом множества литературных премий, в том числе премии «Аэлита» — старейшей в области фантастики.

