16:35, 7 сентября 2025

Россияне раскрыли детали идеального свидания

Опрос «Фитмост» и Twinby: Большинство россиян выбирают активные свидания
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Россияне раскрыли детали идеального свидания. Результаты исследования IT-компании в сфере фитнеса и wellness «Фитмост» и дейтинг-приложения Twinby попали в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в опросе приняла участие тысяча россиян от 18 до 55 лет. Выяснилось, что большинство респондентов считают кафе и рестораны самым безопасным и привычным форматом для встречи. Такие свидания выбирают более 50 процентов опрошенных.

При этом самый высокий уровень вовлеченности у обоих партнеров происходит во время подвижных или спортивных свиданий. Более 80 процентов пар выразили желание продолжить общение после совместных активностей. По данным исследования, свежий воздух также положительно влияет на отношения, более чем в 80 процентов случаев общение между мужчиной и женщиной после таких прогулок продолжается.

Хотя кино до сих пор остается традиционным местом для свиданий, оно уступает в комфорте другим форматам. Лишь половина (50 процентов) россиян верит, что после совместного просмотра есть шанс завязать долгосрочные отношения. Остальные пары чувствуют себя в кинозалах скованно и некомфортно, что мешает раскрепоститься.

В июле стилистка назвала подходящий цвет одежды для первого свидания.

