Минобороны: Российская армия освободила село Хорошее в Днепропетровской области

Вооруженные Силы России (ВС РФ) взяли под контроль село Хорошее в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило Минобороны в ходе брифинга.

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что армия России нанесла поражение трем механизированным бригадам, бригаде морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, а также Новопавловка и Алексеевка в Днепропетровской области.

Минобороны добавило, что украинская армия потеряла до 200 солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, два из которых — западного производства. Кроме того, рассказали в ведомстве, российские войска уничтожили склад материальных средств ВСУ.

Ранее стало известно, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Новоселовка Днепропетровской области. Сообщалось, что суточные потери украинской армии превысили 240 человек.