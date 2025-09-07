Бывший СССР
Сальдо охарактеризовал Херсон как чисто русский город

Губернатор Херсонской области Сальдо назвал Херсон чисто русским городом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказался об историческом развитии Херсона. Его слова из интервью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приводит РИА Новости.

Так, глава региона охарактеризовал Херсон как русский город. «Херсон — это чисто русский город. Он начат, строился, развивался и укрепился экономически в Российской империи, потом в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, какой это город, даже не имеет смысла по историческим характеристикам», — заявил Сальдо.

Также политик добавил, что в настоящее время в городе наблюдается все больше военнослужащих украинской армии.

Ранее в сентябре Сальдо также рассказал о глобальной трансформации Херсонской области.

