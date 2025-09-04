На ВЭФ рассказали о глобальной трансформации Херсонской области

Сальдо: Дальний Восток оказал большую поддержку Херсонской области

Херсонская область находится сейчас на очень важном историческом этапе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на сессии «Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики» в рамках ВЭФ.

«Большую помощь региону оказывают власти России, не без участия Дальнего Востока», — сказал он.

Участники сессии отметили, что в новых регионах и ДФО необходимо наращивать экономические, логистические и социальные связи.

«Мы как законодатели в Нижней палате делаем все, что более эффективно помочь новым регионам интегрироваться в экономику России», — сказала депутат Госдумы Роза Чемерис.

По словам председателя законодательной думы Хабаровского края Николая Шевцова, сейчас основная помощь оказывается российским военным.

«Всегда, когда мы собираем военную помощь и гуманитарную помощь — мы понимаем, что нужно понимать нашим людям — живущим на наших исторических территориях. Каждый раз, когда мы везем гуманитарную помощь, мы совмещаем данную помощь с экономической составляющей», — сказал он.

Шевцов подчеркнул, что на сегодняшний день 70 процентов объектов в новых регионах уже восстановлены.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

