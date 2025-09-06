Советник Путина назвал невозможным диалог с Зеленским

Кобяков: Вести диалог с Зеленским невозможно

Советник президента России Антон Кобяков заявил о невозможности ведения диалога с «узурпировавшим власть» Владимиром Зеленским. Об этом он высказался на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам чиновника, западные страны могли бы это заметить, если бы имели «глаза и желание». При этом он отметил, что США видят это, но у них свои задачи.

Комментируя мирные инициативы американского президента Дональда Трампа, Кобяков допустил, что они могли бы привести к более быстрому результату, если бы Вашингтон, например, отключил Starlink. «Все бы закончилось сразу же», — сказал он.

Ранее Зеленский отклонил предложение главы России Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Он заявил, что не может приехать в российскую столицу, пока по украинской территории наносят удары.