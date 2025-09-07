В Британии указали на противоречие в суждениях Запада о России

Журналист Хитченс: Запад не может определиться, слаба или сильна Россия

Запад не может определиться, считать ли Россию сильной державой, представляющей угрозу, или слабым государством. На противоречие в суждениях о стране Европы и США указал журналист Питер Хитченс в материале для британского издание Mail on Sunday.

«Как я часто говорю, наши военные энтузиасты не могут определиться, является ли Россия беспомощной, дряхлой державой или огромной угрозой для всей Европы. Возможно одно из двух, а не все сразу», — отметил Хитченс. Он заявил, что те, кто говорит о России в обоих ключах, не умеют думать.

Также британский журналист подчеркнул, что Запад не заинтересован в том, чтобы военный конфликт Украины и России закончился миром.

Ранее американское издание Responsible Statecraft (RS) назвало единственный вариант завершения украинского конфликта. В материале отмечалось, что для этого нужно решать вопросы безопасности не только Киева, но и Москвы.