13:10, 7 сентября 2025Интернет и СМИ

В Британии указали на противоречие в суждениях Запада о России

Журналист Хитченс: Запад не может определиться, слаба или сильна Россия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Paul Hackett / Reuters

Запад не может определиться, считать ли Россию сильной державой, представляющей угрозу, или слабым государством. На противоречие в суждениях о стране Европы и США указал журналист Питер Хитченс в материале для британского издание Mail on Sunday.

«Как я часто говорю, наши военные энтузиасты не могут определиться, является ли Россия беспомощной, дряхлой державой или огромной угрозой для всей Европы. Возможно одно из двух, а не все сразу», — отметил Хитченс. Он заявил, что те, кто говорит о России в обоих ключах, не умеют думать.

Также британский журналист подчеркнул, что Запад не заинтересован в том, чтобы военный конфликт Украины и России закончился миром.

Ранее американское издание Responsible Statecraft (RS) назвало единственный вариант завершения украинского конфликта. В материале отмечалось, что для этого нужно решать вопросы безопасности не только Киева, но и Москвы.

