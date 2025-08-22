RS: Чтобы завершить украинский конфликт, нужно решать вопросы безопасности РФ

Чтобы завершить украинский конфликт, нужно решать вопросы безопасности не только Украины, но и России. Такое мнение выразило американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Сегодня может показаться наивным думать о европейской системе безопасности, которая включает в себя и Россию, и Украину. Но если кто-то хочет одновременно положить конец боевым действиям и обеспечить прочный мир в Европе, то это единственный реалистичный вариант», — назвало издание путь решения конфликта.

Как отметило RS, Западу необходимо отказаться от идеи, что обеспечить европейскую безопасность можно только с помощью укрепления обороны от предполагаемых врагов, в том числе и РФ. Кроме того, Западу следует принять во внимание недовольство Москвы постоянным расширением НАТО. «Неустанное расширение НАТО всегда было для России ключевым вопросом безопасности. Как бы то ни было, НАТО остается, прежде всего, военным альянсом», — подчеркнуло издание.

Поэтому, как утверждается в статье, президент России Владимир Путин, говоря о том, что необходимо устранить первопричины украинского кризиса, имеет в виду не только споры Москвы и Киева, но и «глубоко укоренившееся чувство морального превосходства» Запада над Россией.

Ранее газета The New York Times анонсировала «деликатные» переговоры по украинскому конфликту. Сообщалось, что их проведет госсекретарь США Марко Рубио.