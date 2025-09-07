Мир
08:38, 7 сентября 2025Мир

В Германии заявили о неспособности страны защитить саму себя

Экс-депутат АдГ Петерсен: Германия не сможет в данный момент защитить саму себя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark König / Unsplash

Германия не сможет в данный момент защитить саму себя, не говоря уже о создании модели гарантий безопасности для Украины. Об этом заявила бывший депутат гамбургского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости.

«Армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне», — подчеркнула Петерсен.

По ее словам, в настоящий момент военная подготовка ФРГ может вызвать смех у потенциального противника. Она отметила, что стране необходимо провести ряд реформ для того, чтобы защитить свой суверенитет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия вправе применить оружие против Германии в случае осуществления поставок дальнобойных немецких ракет Taurus ВСУ.

