В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

Песков: Диалог Путина с Трампом приветствуется всеми собеседниками президента РФ

Зарубежные лидеры, с которыми общается российский президент Владимир Путин, приветствуют его диалог с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами», — высказался представитель Кремля.

Ранее президент США заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Помимо этого, неназванный американский чиновник рассказал, что поддержание хороших контактов «потенциально является преимуществом для Трампа».