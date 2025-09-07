Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 7 сентября 2025Россия

В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

Песков: Диалог Путина с Трампом приветствуется всеми собеседниками президента РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Зарубежные лидеры, с которыми общается российский президент Владимир Путин, приветствуют его диалог с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами на высшем уровне приветствуется всеми собеседниками Путина. Все поддерживают усилия, которые предпринимаются, по поискам урегулирования мирными средствами», — высказался представитель Кремля.

Ранее президент США заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Помимо этого, неназванный американский чиновник рассказал, что поддержание хороших контактов «потенциально является преимуществом для Трампа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Петербуржцы пожаловались на запах химии и лекарств. Окутавшая город вонь вызвала у жителей слезотечение

    В США раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение Путина

    В Кремле раскрыли отношение собеседников Путина к его диалогу с Трампом

    В Германии спрогнозировали последствия встречи Зеленского с Путиным в Москве

    Польша задействовала самолеты на фоне «активности России на Украине»

    Разведчик рассказал о сражающихся за ВСУ наемниках из трех стран

    Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

    Трое рабочих погибли при детонации на шахте в Хабаровском крае

    В Минпросвещения прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах

    Во Франции заявили о срыве Путиным плана Макрона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости