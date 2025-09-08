Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:12, 8 сентября 2025Ценности

45-летняя актриса в бикини прокатилась на велосипеде

45-летняя актриса Келли Брук в бикини прокатилась на велосипеде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @iamkb

Британская актриса и модель Келли Брук поделилась видео в откровенном образе с отдыха в Тоскане. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость прокатилась на велосипеде в бикини с цветочным принтом. При этом волосы телезвезда распустила, а от макияжа отказалась. На размещенных кадрах видно, что она надела солнцезащитные очки и несколько украшений.

Известно, что Брук проводит отпуск вместе с супругом Джереми.

В октябре 2024 года певица Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала. Поп-исполнительница предстала на одном размещенном фото в прозрачном корсете, верх которого был оформлен чашками в форме черных рук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крайне интересные обсуждения». Трамп высказался о санкциях, урегулировании на Украине и встречах с Путиным и европейцами

    На юге России запретили снимать и публиковать атаки беспилотников ВСУ

    В Белоруссии доработали технику с учетом опыта СВО

    Раскрыты способы защиты от дипфейков мошенников

    Голый мужчина попытался изнасиловать наездницу в Европе и был избит кнутом

    В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ

    Обвиняемые в хищении денег у бойцов СВО пошли на сделку со следствием

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянам назвали самые опасные консервы. Они могут вызвать смертельное отравление, а распознать угрозу невозможно

    Священник занимался сексом в парке и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости