45-летняя актриса в бикини прокатилась на велосипеде

45-летняя актриса Келли Брук в бикини прокатилась на велосипеде

Британская актриса и модель Келли Брук поделилась видео в откровенном образе с отдыха в Тоскане. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость прокатилась на велосипеде в бикини с цветочным принтом. При этом волосы телезвезда распустила, а от макияжа отказалась. На размещенных кадрах видно, что она надела солнцезащитные очки и несколько украшений.

Известно, что Брук проводит отпуск вместе с супругом Джереми.

В октябре 2024 года певица Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала. Поп-исполнительница предстала на одном размещенном фото в прозрачном корсете, верх которого был оформлен чашками в форме черных рук.