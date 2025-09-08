48-летняя светская львица снялась топлес для журнала

48-летняя светская львица Виктория Херви в откровенном виде снялась для журнала

Английская модель и светская львица Виктория Херви в откровенном виде снялась для журнала Loaded. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 48-летняя знаменитость предстала, сидя на стуле в серебристых брюках. При этом она позировала топлес, прикрывая рукой обнаженную грудь.

В то же время манекенщицу запечатлели в прозрачном наряде, который состоял из бюстгальтера, трусов и юбки с кружевом.

В августе российская супермодель Ирина Шейк снялась топлес для нового календаря Pirelli.