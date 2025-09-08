Экономика
09:45, 8 сентября 2025

Алиханов рассказал о целях промышленного сбора

Кирилл Луцюк

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Промышленный сбор в России распространится как на отечественных производителей промышленной продукции, так и на импортеров. Об этом заявил руководитель Минпроторга РФ Антон Алиханов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, предложение о данном нововведении прозвучало в ходе встречи сенаторов с премьер-министром. Сейчас идет работа по согласованию введения такого механизма с заинтересованными органами власти.

Как подчеркнул Алиханов, промышленный сбор должен обеспечить промышленную безопасность страны. Кроме того, власти рассчитывают таким образом поддержать отечественные предприятия.

В начале июля сообщалось о том, что ведомство Алиханова прорабатывает вопрос введения промышленного сбора. Предполагалось, что это будет аналог утилизационного сбора в автомобильной промышленности.

Тогда же глава Минпромторга рассказал о планах властей повысить ставку утилизационного сбора для ввозимых в Россию для личных нужд автомобилей с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил.

