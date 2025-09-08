Россия
Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Богомаз: Силы ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью украинский беспилотник, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа», — уточнил он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов атаковали поселок Климово Брянской области. В результате атаки ранения получил помощник машиниста электропоезда, ему оперативно оказали медицинскую помощь.

