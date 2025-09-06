Россия
20:46, 6 сентября 2025

Дроны ВСУ атаковали российский регион

Богомаз сообщил об атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов атаковали поселок Климово Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки ранения получил помощник машиниста электропоезда, ему оперативно оказали медицинскую помощь. «Нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. Благодаря профессионализму аварийных бригад энергоснабжение оперативно восстановлено. Дроны ВСУ атаковали также несколько социальных объектов», — добавил Богомаз.

Кроме того, повреждения получили гражданские автомобили, административные здания и жилые дома. На местах работают оперативные службы.

Ранее 6 сентября ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Радиационный фон находится в пределах нормы, а работа станции продолжается в штатном режиме.

