ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС

ВСУ ударили дронами по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — сказано в публикации.

Пресс-служба ЗАЭС сообщает, что радиационный фон находится в пределах нормы, а работа станции продолжается в штатном режиме. Отмечается также значимость учебно-тренировочного центра для подготовки кадров, так как в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Ранее глава-города спутника ЗАЭС Максим Пухов рассказал об атаке беспилотников на жилые дома. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

