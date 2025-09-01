Глава Энергодара рассказал об атаке беспилотников на жилые дома

Глава Энергодара Пухов: Минимум три беспилотника ВСУ атаковали жилые дома города

Минимум три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре в Запорожской области. Об этом написал глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Пухов сообщил, что минимум три беспилотника совершили атаку на жилые дома на проспекте Строителей. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент уточняется ущерб от ударов.

«Будьте предельно внимательны и осторожны!» — призвал Пухов жителей города.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар с применением ствольной артиллерии. Согласно предварительным данным, под огнем оказалась береговая линия города.