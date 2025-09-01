Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 1 сентября 2025Бывший СССР

Глава Энергодара рассказал об атаке беспилотников на жилые дома

Глава Энергодара Пухов: Минимум три беспилотника ВСУ атаковали жилые дома города
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минимум три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре в Запорожской области. Об этом написал глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Пухов сообщил, что минимум три беспилотника совершили атаку на жилые дома на проспекте Строителей. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент уточняется ущерб от ударов.

«Будьте предельно внимательны и осторожны!» — призвал Пухов жителей города.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар с применением ствольной артиллерии. Согласно предварительным данным, под огнем оказалась береговая линия города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    Раскрыт неожиданный фактор старения сердца

    В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу «Дружба»

    В ООН забеспокоились из-за отсутствия финансирования США

    Глава Энергодара рассказал об атаке беспилотников на жилые дома

    В Австрии оценили вероятность вступления в НАТО

    В США рассказали о стремлении ЕС закрыть лазейки для поставок российского газа

    Проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен опровергли

    В США попытались преуменьшить значимость встречи Путина с лидерами Китая и Индии

    Самолет — разведчик НАТО заметили рядом с Мурманском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости