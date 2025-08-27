Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:02, 27 августа 2025Россия

ВСУ ударили по Энергодару из ствольной артиллерии

Рогов сообщил, что ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют город Энергодар в Запорожской области с применением ствольной артиллерии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал Рогов, отметив, что уже прозвучало как минимум три взрыва. Согласно предварительным данным, под огнем оказалась береговая линия города.

Другие подробности чиновник пообещал сообщить позднее.

Ранее в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Россия предложила продлить действие резолюции Совбеза ООН по ядерной сделке

    В Словакии оценили возможный ответ Киеву на удары по «Дружбе»

    ВСУ ударили по Энергодару из ствольной артиллерии

    Популярная модель сходила на шопинг в прозрачном платье без нижнего белья

    Трамп отреагировал на помолвку Тейлор Свифт

    Пострадавших при попытке спасти Наговицыну доставят в Россию

    В Ростовской области раскрыли подробности пожара на крыше дома после атаки беспилотника

    Американская компания задумалась о возвращении на российский рынок

    Германию призвали раскрыть правду о «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости