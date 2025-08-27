Россия
00:12, 27 августа 2025

В российском регионе сбили десять беспилотников

Слюсарь: Пожар произошел на крыше дома в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников, об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны были уничтожены в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах. В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше многоквартирного четырехэтажного дома, отметил чиновник.

«На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется», — добавил Слюсарь, призвав местных жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности покинуть улицы.

Ранее канал Mash сообщил, что в Ростове-на-Дону беспилотник врезался в крышу жилого дома. Инцидент произошел около 23:20 по московскому времени на улице Московской. «БПЛА врезался в четырехэтажное здание. Люди выбегали из квартир без одежды», — говорится в сообщении.

