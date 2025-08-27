Пламя охватило крышу жилого дома в Ростове после атаки беспилотника

В Ростове загорелась крыша жилого дома после атаки беспилотника

В Ростове-на-Дону беспилотник врезался в крышу жилого дома. В результате начался сильный пожар, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел около 23:20 по московскому времени на улице Московской. «БПЛА врезался в четырехэтажное здание. Люди выбегали из квартир без одежды», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сейчас в городе звучат сирены. Правоохранители оцепили дорогу рядом с местом происшествия. Подробности не уточняются.

Ранее очевидцы сообщили, что Ростов-на-Дону атаковали Вооруженные силы Украины. Раздалось несколько взрывов.