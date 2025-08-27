Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:32, 26 августа 2025Россия

Очевидцы сообщили об атаке ВСУ и пожаре в центре российского города

Жители Ростова-на-Дону сообщили о пожаре в центре города из-за атаки БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, после чего начался пожар в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова | 161.ru».

«Сейчас в Ростове было очень громко. В центре что-то горит», — говорится в сообщении.

Кроме того, о громком взрыве и последующем пожаре сообщают и местные жители. Так, в Telegram-канале «Это Ростов» появилась информация о том, что прозвучало минимум два взрыва, после чего был виден дым. По словам очевидцев, до этого в небе был замечен низко летевший беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации Telegram-канала Mash, взрыв раздался около 23:20 в районе Гвардейской площади, где и начался пожар.

Официальная информация пока не поступала.

В ночь на 26 августа ВСУ попытались атаковать Ленинградскую область. Было сбито более десяти беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас»

    В российском городе объявили воздушную опасность

    Пламя охватило крышу жилого дома в Ростове после атаки беспилотника

    В Европе отказались сотрудничать с Россией по расследованию терактов на «Северных потоках»

    Очевидцы сообщили об атаке ВСУ и пожаре в центре российского города

    В России обвинили Зеленского в попытке сделать переговоры по Украине невозможными

    Генпрокуратура призвала арестовать имущество рыбколхоза «Восток-1»

    Назван срок возращения тепла в Москву

    В России оценили ход расследования по «Северным потокам»

    Трамп резко отреагировал на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости