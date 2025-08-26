Россия
Силы ПВО сбили более десяти дронов над двумя районами Ленобласти

Марина Совина
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Более десяти украинских дронов уничтожили утром над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области. По последним данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

«Над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти сегодняшним утром уничтожено более 10 БПЛА. Без разрушений и пострадавших», — отметил Дрозденко.

До этого губернатор региона писал, что в Ленинградской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Всего же, по его словам, силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Кингисеппским районом.

В ночь с 25 на 26 августа средства противовоздушной обороны за четыре часа сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

