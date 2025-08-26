Россия
06:14, 26 августа 2025

В Ленобласти отразили атаку беспилотников

Дрозденко: В Кингисеппском районе Ленобласти уничтожили 4 беспилотника ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Ленинградской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Кингисеппским районом, об этом написал губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Дрозденко.

До этого в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Дрозденко предупредил, что некоторое время может наблюдаться снижение скорости мобильного интернета.

