В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Дрозденко: Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

24 августа 10 украинских беспилотников уничтожили над портом Усть-Луга. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание.

Ранее, 23 августа, в результате обезвреживания беспилотного летательного аппарата над жилым комплексом «Огни Залива» в Красносельском районе Санкт-Петербурга получили повреждения два окна.