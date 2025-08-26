Россия
00:42, 26 августа 2025Россия

Средства ПВО за четыре часа отразили атаку украинских БПЛА

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 25 августа до 0:00 26 августа.

Больше всего беспилотников (девять) сбили в небе над Брянской областью. Также восемь БПЛА поразили в Ростовской области, а шесть — в Белгородской области. Также по четыре дрона уничтожили в Курской области и в акватории Черного моря.

    Все новости