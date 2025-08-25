Россия
07:20, 25 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 25 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России два десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты в период с 23.00 по московскому времени 24 августа до 7:00 следующего дня. За этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотный летательный аппарат над шестью регионами России.

Больше всего дронов — 7 — сбили над Смоленской областью. Еще 6 перехватили над Брянской областью, по 3 — над Орловской областью и Московским регионом, по 1 — над Калужской и Тверской областями.

ЖЗЛ
