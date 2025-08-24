Россия
Украина атаковала сразу несколько регионов России

Минобороны: Средства ПВО сбили семь дронов ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь беспилотников самолетного типа по нескольким регионами России. Об этом информирует Минобороны РФ в Telegram.

Сообщается, что по два дрона были уничтожены над Крымом, Калужской и Брянской областями, еще один перехватили над территорией Орловской области. Как уточнили в ведомстве, беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно об атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в результате ударов пострадали четыре мирных жителя.

