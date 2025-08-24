Россия
Четыре россиянина пострадали при атаке ВСУ

Гладков: В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара дрона по коммерческому объекту в городе Валуйки были ранены мужчина и женщина. Их доставили в больницу с баротравмами и осколочными ранениями.

Кроме того, в селе Солоти при атаке беспилотника пострадал водитель автобуса. Он получил множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

Также украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка, у водителя диагностирована баротравма. Он самостоятельно обратился в больницу и после оказания медпомощи был отпущен на амбулаторное лечение.

В ночь на субботу, 24 августа, украинский беспилотник попытался атаковать Курскую атомную электростанцию. Он был сбит средствами противовоздушной обороны, при падении дрон сдетонировал, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд. Никто не пострадал.

