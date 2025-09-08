Бывший СССР
22:57, 7 сентября 2025
Бывший СССР

Депутат Рады усомнился в умственных способностях Зеленского

Депутат Рады Дубинский усомнился в умственных способностях Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил сомнения касательно умственных способностей президента Украины Владимира Зеленского в связи с принимаемыми им решениями. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Зеленский сильно тупой для осознания этого тезиса ... Невозможно победить в войне, если ты превратил защиту Родины в наказание», — написал политик.

Ранее стало известно, что количество эпизодов дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины составило более 138 тысяч только с начала 2025 года.

