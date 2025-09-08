Депутат Рады предрек замену Зеленского на Залужного

Дубинский: Зеленского могут заменить на экс-главкома Залужного

Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить на бывшего главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ), ныне посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Сценарий этой замены максимально прост: зачистив политическое поле, Зеленский просто не пойдет на выборы и передаст таким образом власть Залужному», — написал депутат.

По его словам, приход к власти Залужного и его команды станет «последним актом существования независимой Украины».

Ранее британская газета The Guardian писала, что бывший главком ВСУ отказался присоединиться к политической команде украинского лидера Владимира Зеленского. Однако Залужный обязался не критиковать президента публично и не создавать сложностей для его администрации.