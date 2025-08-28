На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

Дубинский: Залужный отказался от контактов с Вэнсом из-за британских кураторов

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил, почему посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Причину такого решения он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, на этом настаивали «британские кураторы» Залужного, а не глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ранее британская газета The Guardian писала, что Залужный отказался присоединиться к политической команде украинского лидера Владимира Зеленского. Однако он обязался не критиковать президента публично и не создавать сложностей для его администрации.