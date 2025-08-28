Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:17, 28 августа 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

Дубинский: Залужный отказался от контактов с Вэнсом из-за британских кураторов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил, почему посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался от контактов с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Причину такого решения он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, на этом настаивали «британские кураторы» Залужного, а не глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ранее британская газета The Guardian писала, что Залужный отказался присоединиться к политической команде украинского лидера Владимира Зеленского. Однако он обязался не критиковать президента публично и не создавать сложностей для его администрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

    Российские производители ноутбуков попросили ограничить конкуренцию

    В Баку произошел взрыв

    На Украине назвали причину отказа Залужного от контактов с вице-президентом США

    Стало известно об удерживании ВСУ мобилизованных в ямах неделями

    Медведева оштрафовали за скандал на US Open

    Российский бизнес попросил власти компенсировать траты на защиту от БПЛА

    Стала известна судьба дрейфовавшего неделю на бочке в Охотском море россиянина

    Власти одной страны ЕС предложили отправить на Украину саперов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости