The Guardian рассказала об отказе Залужного присоединиться к команде Зеленского

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный отказался присоединиться к команде украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 25 августа сообщила британская газета The Guardian.

Сообщается, что в ноябре 2024 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы выступить единым фронтом перед будущими выборами. По информации издания, Залужный отказался, но обязался не критиковать Зеленского публично и не создавать сложностей для его администрации.

Если я решу пойти в политику, вы первым услышите об этом лично от меня Валерий Залужный посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ

Слухи о подготовке Залужного к выборам на Украине

19 августа журналистка из США Кэти Ливингстон опубликовала в соцсети Х информацию о подготовке Залужного к выборам на Украине.

Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины Кэти Ливингстон журналистка из США

По словам близкого к подготовке предвыборной кампании источника, ведется набор в команду экс-главкома ВСУ. Ливингстон подчеркнула, что это не просто предположения.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Позднее медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла информацию относительно подготовки его к президентским выборам. Она напомнила о позиции экс-главкома, которую он неоднократно высказывал.

Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую Валерий Залужный посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ

Позднее источник Telegram-канала «Страна.ua» рассказал, что Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается отговорить Залужного от участия в выборах.

Залужный об окончании украинского конфликта

В июле 2025 года экс-главком ВСУ в интервью изданию «Левый берег» отметил, что вооруженный конфликт может затянуться до 2034 года, если украинское командование не сменит тактику.

Украина вступила в новую фазу. Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то она будет длиться еще ого-го. В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м Валерий Залужный посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ

Он также отметил, что Украина отстает от России в освоении новых технологий, добавив, что страна зависима от внешней помощи. Залужный попросил США передать ВСУ устаревшие ракеты, так как большая часть этих ракет рассчитана на применение в ближайшие 25 лет.

Отношения Валерия Залужного с Зеленским

По информации Time, споры между Зеленским и Залужным начались до СВО — главком был уверен в неизбежном начале военных действий с Россией, президент не разделял его мнения.

Хотя Залужный держал президента в курсе, оба понимали, кто ведает военными делами Саймон Шустер старший корреспондент Time

Об обострении конфликта между ними начали говорить в ноябре 2023 года. Такое мнение высказал советник бывшего главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Тогда The Economist опубликовало интервью с главкомом, в котором он указал на тупик в конфликте на Украине. Залужный заявил, что ВСУ не могут добиться значительных успехов на фронте, а осеннее контрнаступление провалилось.

Как и во время Первой мировой войны, мы достигли такого уровня технологий, который ставит нас в безвыходное положение Валерий Залужный посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ

Зеленский не согласился с утверждением Залужного. Он подчеркнул, что Украина находилась и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта.

В апреле 2025 года экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал о попытках задержания Залужного. По его словам, в 2023 году спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) пытался штурмом взять Генштаб Вооруженных сил страны (ВСУ).

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

8 февраля 2024 года в Верховной Раде сообщили об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такое решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий и не допустить стагнации по линии фронта.

После отставки Залужному присвоили звание Героя Украины, он был назначен в качестве посла страны в Великобритании.

Оценка шансов Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины

В комментарии «Ленте.ру» политолог Дмитрий Журавлев заявил, что у экс-главкома ВСУ есть все шансы заменить Зеленского на посту президента.

Шансы есть. Залужный ведь ушел не разгромленным, он ушел из ВСУ достаточно хорошо. Кроме того, мы знаем, что за ним стоит Великобритания, а англичане — великолепные пиарщики Дмитрий Журавлев политолог

Согласно данным социологической службы «Социс», Залужный обошел Зеленского в рейтингах доверия украинцев. Экс-главкому полностью или частично доверяют 62 процента опрошенных. Зеленский с результатом в 50 процентов занимает второе место.