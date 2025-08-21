Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 21 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

Политолог Журавлев: У Залужного есть шансы стать президентом Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет все шансы стать новым президентом Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он уточнил, что проблемы у экс-главкома ВСУ могут возникнуть только в случае, если его кандидатуру не поддержит Вашингтон.

«Шансы есть. Залужный ведь ушел не разгромленным, он ушел из ВСУ достаточно хорошо. Кроме того, мы знаем, что за ним стоит Великобритания, а англичане — великолепные пиарщики», — заметил Журавлев.

Вместе с тем, он отметил, что победе Залужного в случае участия в президентских выборах могут помешать США. Политолог допустил, что Вашингтон выступит против его кандидатуры, если увидит, что экс-главком ВСУ саботирует процесс мирного урегулирования.

«Если США поймут, что Залужный намерен продолжать конфликт, они вмешаются, — подчеркнул политолог. — Что касается отношений с Россией, то вряд ли, конечно, он нас любит. Но, по крайней мере, Залужный не успел подписать никаких документов, так что у него больше потенциальной свободы, чем у действующего президента Украины Владимира Зеленского».

Ранее стало известно, что Залужный, якобы, тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Отмечалось, что набор команды уже ведется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

    Зеленского призвали признать данные хакеров о потерях ВСУ

    Нейросеть Маска слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями

    ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

    Экс-глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской авиабазе

    Число оставшихся самолетов F-16 у ВСУ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости