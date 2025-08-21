Шансы Залужного сменить Зеленского на посту президента Украины оценили

Политолог Журавлев: У Залужного есть шансы стать президентом Украины

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет все шансы стать новым президентом Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он уточнил, что проблемы у экс-главкома ВСУ могут возникнуть только в случае, если его кандидатуру не поддержит Вашингтон.

«Шансы есть. Залужный ведь ушел не разгромленным, он ушел из ВСУ достаточно хорошо. Кроме того, мы знаем, что за ним стоит Великобритания, а англичане — великолепные пиарщики», — заметил Журавлев.

Вместе с тем, он отметил, что победе Залужного в случае участия в президентских выборах могут помешать США. Политолог допустил, что Вашингтон выступит против его кандидатуры, если увидит, что экс-главком ВСУ саботирует процесс мирного урегулирования.

«Если США поймут, что Залужный намерен продолжать конфликт, они вмешаются, — подчеркнул политолог. — Что касается отношений с Россией, то вряд ли, конечно, он нас любит. Но, по крайней мере, Залужный не успел подписать никаких документов, так что у него больше потенциальной свободы, чем у действующего президента Украины Владимира Зеленского».

Ранее стало известно, что Залужный, якобы, тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Отмечалось, что набор команды уже ведется.