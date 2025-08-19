Залужный начал подготовку к возможному участию в президентских выборах Украины

Журналистка из США Ливингстон рассказала о подготовке Залужного к президентству

У посла Украины в Великобритании Валерия Залужного уже есть штаб-квартира в Лондоне. О подготовке бывшего главнокомандующего украинской армией к президентским выборам стало известно от журналистки из США Кэти Ливингстон, которая опубликовала пост в X.

«Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины», — рассказала она.

По словам журналистки, источник, близкий к подготовке предвыборной кампании сообщил, что набор команды уже ведется. Ливингстон подчеркнула, что это не просто предположения.

Ранее экс-депутат Верховной Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров оценил шансы Залужного заменить лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, у бывшего главкома Вооруженных сил Украины нет политического будущего.

