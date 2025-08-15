Бывший СССР
Шансы Залужного заменить Зеленского оценили

Экс-депутат Рады Килинкаров: Залужный не будет заменой Зеленскому
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет заменой президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, передает ТАСС.

«Это очень переоцененная фигура, абсолютно без шансов на политическое будущее», — заявил экс-парламентарий. При этом Спиридонов предрек на должность президента Украины экс-премьера Юлию Тимошенко, которая, по словам бывшего украинского депутата, делает заявления о необходимости «вернуть Украине реальный суверенитет и независимость».

Он также добавил, что на Украине реален шанс «парламентского переворота». Такой исход подразумевает сосредоточение власти в руках парламента и ограничение полномочий Зеленского, отмечает Спиридонов.

Ранее Валерий Залужный объявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года. Главным условием такого исхода он назвал неизменность нынешней военной стратегии.

