В офисе Зеленского назвали причины увольнения Залужного

Подоляк: увольнение Залужного обусловлено необходимостью пересмотреть тактику

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в Telegram причины увольнения главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного и смены всего руководящего состава армии.

По его словам, решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году» и не допустить стагнации по линии фронта, «негативно влияющей на общественные настроения».

Еще две причины, названные советником Владимира Зеленского — поиск новых функциональных и высокотехнологичных решений, позволяющих «удержать и развить инициативу», а также запуск процесса реформирования управленческих принципов в армии.

Ранее Подоляк высказывался, что отставка Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

Вечером 8 февраля официально стало известно, что Залужный снят с поста главкома ВСУ, это подтвердил Зеленский.