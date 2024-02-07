Подоляк высказался о возможной отставке Залужного

Подоляк заявил, что отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Об этом пишет ТАСС.

Политик высказался о возможной отставке Залужного. Подоляк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим. Он несет ответственность за события на линии фронта в целом, в экономике, социальных, политических отношениях, указал советник.

«Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта», — подчеркнул он.

По словам Подоляка, усталость от боевых действий испытывают и Вооруженные силы Украины (ВСУ), и западные партнеры. Он добавил, что Киев «не может себе позволить» продолжение стагнации или заморозку конфликта, поэтому ищет решения.

Ранее Зеленский заявил о том, что думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая главнокомандующего ВСУ Залужного.

