Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:34, 7 сентября 2025Россия

Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

При атаке ВСУ на Брянскую область пострадали два человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Брянская область 7 сентября подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под ударом оказался поселок Климово, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Кроме того, по словам Богомаза, из-за удара ВСУ загорелся спецтранспорт и нежилое здание. Пожар оперативно ликвидировали. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали парк в Донецке. В результате этой атаки тоже пострадали люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан

    Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    Пленный боец ВСУ рассказал о попадании в госпиталь с наемниками

    В России объяснили причины нападок со стороны глобалистов

    Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по парку в Донецке

    Стало известно об избиении командирами солдат ВСУ до смерти

    Раскрыта тактика ВСУ при отступлении

    В России началось полное лунное затмение

    В США обвинили Россию в эскалации конфликта на Украине

    ВСУ безуспешно попытались атаковать в направлении Щербиновки в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости