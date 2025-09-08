Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

При атаке ВСУ на Брянскую область пострадали два человека

Брянская область 7 сентября подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под ударом оказался поселок Климово, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.

Кроме того, по словам Богомаза, из-за удара ВСУ загорелся спецтранспорт и нежилое здание. Пожар оперативно ликвидировали. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали парк в Донецке. В результате этой атаки тоже пострадали люди.