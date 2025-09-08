Россия
21:23, 7 сентября 2025Россия

Несколько человек пострадали при ударе ВСУ по парку в Донецке

РИА Новости: ВСУ ударили по парку в Донецке, есть пострадавшие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парку «Гулливер», расположенному в Донецке. В результате атаки, как сообщает РИА Новости, есть пострадавшие.

Парк был открыт недавно и находится в Калининском районе города. Агентство отмечает, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Об их состоянии и характере полученных травм ничего не сообщается.

Уточняется, что за несколько секунд до взрыва в небе слышали звук дрона. Кроме того, перед атакой ВСУ в небе над центром города прозвучало несколько взрывов.

Ранее глава ДНР Денис Пушили рассказал, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать в направлении Щербиновки в Донецкой народной республике.

