ВСУ безуспешно попытались атаковать в направлении Щербиновки в ДНР

Украинские войска предпринимают безуспешные попытки атаковать в сторону Щербиновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), заявил глава региона Денис Пушилин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать в направлении Щербиновки. «Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений», — подчеркнул он.

По словам Пушилина, бои также идут с южной стороны ранее освобожденного населенного пункта Клебан-Бык.

Ранее Пушилин заявил о проблемах ВСУ из-за потери Белой Горы в ДНР.