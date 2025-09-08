Экс-премьер Украины Азаров: Народ отомстит властям страны при первой возможности

Украинские власти ждет неутешительное будущее: как только у народа появится возможность, они сразу начнут мстить президенту страны Владимиру Зеленскому и его соратникам. С таким прогнозом в своем Telegram-канале выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?» — написал политик. Он отметил, что под ударом окажутся все те, кого сейчас защищает полиция, Служба безопасности Украины и другие спецслужбы.

Азаров добавил, что в стране очень много людей, которые не одобряют политику Зеленского.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что без поставок электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии Зеленского ждет смещение.